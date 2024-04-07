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7 апреля 2024, 14:02 Читати українською

Фонд военной поддержки Украины на $100 миллиардов будет создан к июлю — Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил надежду, что до саммита Альянса в июле союзники по блоку согласуют создание нового многолетнего фонда поддержки Украины. Об этом он сказал в интервью BBC, передает «Европейская правда».

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил надежду, что до саммита Альянса в июле союзники по блоку согласуют создание нового многолетнего фонда поддержки Украины.

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Генсек НАТО уверен, что союзники по Альянсу согласуют долгосрочное соглашение о финансировании Украины до июля, хотя некоторые страны на этой неделе выразили в этом сомнения.

«Даже если мы верим и надеемся, что война закончится в ближайшем будущем, мы должны поддерживать Украину многие годы, строить ее оборону, чтобы сдерживать будущую агрессию», — сказал Столтенберг.

По его словам, военная поддержка жизненно важна, чтобы вытеснить российские войска из Украины и заставить лидера Р Ф Путина отказаться от своих целей по ее оккупации.

Как сообщалось, Столтенберг заявил, что союзники должны обеспечить поддержку Украины в долгосрочной перспективе на фоне обсуждений предложения фонда на 100 млрд евро. Впоследствии он уточнил, что дискуссии о создании нового многолетнего фонда поддержки Украины продолжаются и проходят совместно с украинской стороной.

При этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подчеркнул, что Украина поддерживает предложение генерального секретаря НАТО, но «в нынешней финансовой модели» его реализация маловероятна.

Источник: Минфин
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