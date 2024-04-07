Акции Volvo выросли на фоне рекордных продаж

Акции шведской Volvo Cars достигли самого высокого уровня с ноября после того, как автопроизводитель опубликовал отчет о рекордных продажах в марте. Годовые продажи электромобилей в Европе выросли на 22% в квартале и на 34% в марте, что примерно соответствует общему росту продаж на этом рынке. Об этом пишет CNBC.

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Однако в Китае продажи электрокаров упали на 36%, в то время как общие продажи выросли на 4%.

Мажоритарным владельцем Volvo является китайская автомобильная группа Geely. Volvo в прошлом месяце продала 78 970 автомобилей, что на 25% больше, чем в прошлом. Общий объем продаж в первом квартале вырос на 12% за год до 182687.