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7 апреля 2024, 11:05 Читати українською

Экспорт по украинскому морскому коридору достиг 36 млн тонн

Созданный Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины морской коридор с августа 2023 года обеспечил экспорт почти 36 млн тонн грузов, сообщил вице-премьер по восстановлению Украины — министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков. Об этом пишет Интерфакс-Украина.

Созданный Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины морской коридор с августа 2023 года обеспечил экспорт почти 36 млн тонн грузов, сообщил вице-премьер по восстановлению Украины — министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

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«Более 36 миллионов тонн грузов экспортировано украинским морским коридором с августа 2023 года. Это выше показателей Зерновой инициативы за год существования», — написал Кубраков в фейсбуке в субботу.

По его словам, 195,7 тыс. т было нагружено на крупнейшее из заходивших после полномасштабного вторжения в украинские порты, судно CAPTAIN LEONIDAS под флагом Панамы в порту «Южный». Длина судна составляет 300 метров, ширина — 50 метров, дедвейт — более 203 тыс. т.

С августа 2023 года по Украинскому морскому коридору прошло уже 1,286 тыс. судов, которые экспортировали 25 млн т агропродукции в страны Азии, Африки и Европы. В ожидании подхода к Черноморским портам находятся 135 судов, которые должны экспортировать еще 4 млн т грузов.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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mantis05
mantis05
7 апреля 2024, 11:35
#
Где-то плачет пара сотен «фермеров» из Konfederacja, которые не понимают, почему зерно не везут в Польшу.
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