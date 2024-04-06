Сербия предоставила Украине грант на $32 миллиона

Правительство Сербии в марте 2024 года предоставило Украине грант в размере $32,4 млн. Об этом говорится в ответе Национального банка Украины, передает LIGA.net.

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Как отмечает издание, правительство ранее не сообщало о том, что эта якобы лояльная к россии страна также помогает Украине, хотя на сайте Министерства финансов регулярно публикуется информация о полученном финансировании от международных партнеров.

Так, в марте 2024 года в общий фонд государственного бюджета Украины поступило около $9 млрд внешнего финансирования.

Напомним, что Сербия не присоединилась к санкциям против россии, объясняя это собственными экономическими, газовыми и нефтяными связями с ней.

В то же время, Сербия оказывала гуманитарную помощь Украине и не блокирует продажу боеприпасов через посредников.