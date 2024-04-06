Национальный банк в марте применил к двум банкам и десяти небанковским финансовым учреждениям меры влияния за нарушения в сфере финмониторинга и валютного законодательства. «RwS bank» было оштрафовано дважды — на 21 млн грн и на 400 тыс грн, а также выписано предупреждение. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
НБУ оштрафовал RwS bank на 21 миллион, а Укргазбанк на полмиллиона гривен
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«RwS bank» наказали за несвоевременную подачу отчетов в НБУ, а также ненадлежащую проверку новых и существующих клиентов. В списке есть и другие нарушения.
Укргазбанк оштрафовали на 500 тыс грн за нарушение в обслуживании клиентов, являющихся политически значимыми лицами или членами их семей.
Источник: Минфин
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