НБУ оштрафовал RwS bank на 21 миллион, а Укргазбанк на полмиллиона гривен

Национальный банк в марте применил к двум банкам и десяти небанковским финансовым учреждениям меры влияния за нарушения в сфере финмониторинга и валютного законодательства. « RwS bank » было оштрафовано дважды — на 21 млн грн и на 400 тыс грн, а также выписано предупреждение. Об этом сообщает пресс-служба НБУ .

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«RwS bank» наказали за несвоевременную подачу отчетов в НБУ, а также ненадлежащую проверку новых и существующих клиентов. В списке есть и другие нарушения.

Укргазбанк оштрафовали на 500 тыс грн за нарушение в обслуживании клиентов, являющихся политически значимыми лицами или членами их семей.