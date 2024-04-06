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6 апреля 2024, 10:05 Читати українською

НБУ оштрафовал RwS bank на 21 миллион, а Укргазбанк на полмиллиона гривен

Национальный банк в марте применил к двум банкам и десяти небанковским финансовым учреждениям меры влияния за нарушения в сфере финмониторинга и валютного законодательства. «RwS bank» было оштрафовано дважды — на 21 млн грн и на 400 тыс грн, а также выписано предупреждение. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Национальный банк в марте применил к двум банкам и десяти небанковским финансовым учреждениям меры влияния за нарушения в сфере финмониторинга и валютного законодательства.

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«RwS bank» наказали за несвоевременную подачу отчетов в НБУ, а также ненадлежащую проверку новых и существующих клиентов. В списке есть и другие нарушения.

Укргазбанк оштрафовали на 500 тыс грн за нарушение в обслуживании клиентов, являющихся политически значимыми лицами или членами их семей.

Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
0
TAN72
TAN72
6 апреля 2024, 10:41
#
Выборочное обслуживание,так это уже попахивает дискриминацией других клиентов.
+
+15
Olek7
Olek7
6 апреля 2024, 11:40
#
Мабуть відмовили в кредиті під 0%
+
0
mantis05
mantis05
6 апреля 2024, 14:39
#
Отказались неким активистам из кучерявой кодлы резервировать продажу физических драгметаллов, пока те не принесут бумажку о происхождении средств, что и посчитали сразу 2мя нарушениями нормы =) Один х. RwS лучшие в продаже физ драгметаллов в Украине, вот только теперь, кучерявую кодлу будут ставить перед фактом, что в наличии металла для них нет. Оно того стоило?)
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