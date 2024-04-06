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6 апреля 2024, 16:00 Читати українською

Ant Group готовится к глобальной экспансии, но без Джека Ма

После многих лет залегание на дно Ant Group начинает глобальную экспансию, поскольку близится к завершению своей кампании исправления после реорганизации бизнеса в угоду регуляторам. Об этом пишет The Financial Times, передает FinTechInsider.

После многих лет залегание на дно Ant Group начинает глобальную экспансию, поскольку близится к завершению своей кампании исправления после реорганизации бизнеса в угоду регуляторам.

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Как отмечает американское издание, в феврале компания сделала неожиданную заявку на покупку китайского подразделения ценных бумаг Credit Suisse. Также компания заявила, что работает над скорым расширением своего бизнеса в сфере международных платежей в поисках возможностей для роста в условиях новой эры без Джека Ма.

Один из вопросов, на который нет ответа, состоит в том, как Ant справляется без Ма как контрольного акционера компании и лица, принимающего окончательные решения. Хотя его уход ослабил напряженность в отношениях с Пекином, он может оставить компанию без четкого стратегического видения.

Эрик Цзин, которого в 2021 году вторично назначили генеральным директором Ant по надзору за регуляторной реформой, принял участие в глобальном роуд-шоу с целью продвижения компании. 19 марта он подписал структурное изменение в зарубежном платежном бизнесе, позволив ему работать независимо и предоставив сотрудникам программу поощрения акциями.

Месяцем ранее он появился в Пекине на западе Народного банка Китая, чтобы рассказать об услугах цифровых платежей для иностранных посетителей Китая, что свидетельствует о том, как компания пытается взаимодействовать с правительством, которое надеется возродить туризм. Иностранные путешественники часто сталкиваются с трудностями при оплате в Китае, поскольку продавцы принимают только китайские приложения для цифровых платежей.

В документе с подробным описанием своего прогресса, опубликованном в январе, компания Ant заявила, что ее платежная сеть сейчас соединяет более 88 млн продавцов с 1,5 млрд потребительских счетов в более чем 25 приложениях в 57 странах и регионах, но она не указала целевого показателя роста

Alipay, повсеместное платежное приложение в Китае, которое было вторым по величине источником дохода Ant в 2020 году, остается частью группы.

Источник: Минфин
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