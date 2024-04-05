NovaPay планирует кредитовать бизнес и граждан

NovaPay намерена запустить кредитные линии для малого и среднего бизнеса, ориентировочно — в июне, а в ближайшее время — выпустить кредитные карты . Об этом сообщила директор по продажам компании Татьяна Виканова на конференции, передает Интерфакс-Украина.

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«У нас будут кредитные линии для предпринимателей, и сейчас, в ближайшее время, мы выйдем с кредитной картой», — сказала Виканова.

Она уточнила, что в настоящее время продукт кредитной линии для МПБ находится в стадии разработки, его запуск ожидается примерно в июне этого года.