К закрытию межбанка курс доллара упал на 13 копеек в покупке и на 15 копеек в продаже. Евро упало на 25 копеек в покупке и на 27 копеек в продаже.
Курс валют на вечер 5 апреля: доллар и евро просели на межбанке
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Открытие 5 апреля
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Закрытие 5 апреля
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Изменения
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38,96/39,01
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38,83/39,16
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13/15
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42,20/42,25
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41,95/41,98
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25/27
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 38,90−39,38 грн. Евро покупают за 42,25 грн., а продают за 42,90 грн.
В обменниках доллар торгуется за 39,23−39,33, евро — 42,70−42,85 грн.
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Источник: Минфин
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