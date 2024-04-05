Ночью Приватбанк будет проводить регламентные работы процессинга: операции с картами будут на паузе

В ночь на 6 апреля 2024 года Приватбанк будет проводить плановые регламентные работы процессингового центра. Операции с картами будут недоступны до утра. Об этом сообщает пресс-служба банка.

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В период проведения работ 6 апреля с 00:05 и до 07:05 утра, банк приостановит проведение операций с карточками. Аналогичный «тайм-аут» продлится в работе банкоматов, терминалов самообслуживания и POS-терминалов банка.

«Обычно регламентные работы мы производим в ночное время, когда большинство клиентов не проводят операции. Если в период проведения работ вы планируете оплаты картами — советуем сделать это заранее или отложить на несколько часов. Спасибо за понимание!» — говорится в сообщении.

В банке также отметили, что процессинговый центр Приватбанка ежечасно обрабатывает в среднем от 1,7 млн до 3 млн операций с картами.