Финкомитет Рады просит правительство увеличить до 180 дней срок возврата валютной выручки аграриев

Глава Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев направил в Кабмин письмо с предложением увеличить сроки возврата валютной выручки аграриев с 90 до 180 дней. Об этом он написал Telegram-каналу.

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Сегодня состоялось совещание с участием представителей НБУ и Кабмина по поводу возможности увеличения сроков возврата валютной выручки аграриев с 90 до 180 дней.

По словам Гетманцева, во время совещания позиции разделились на тех, кто категорически «за увеличение» и тех, кто «не возражает». «Против» не было никого.