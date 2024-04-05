В марте в общий фонд госбюджета поступило акцизного налога более чем на 9 миллиардов

В марте 2024 года в общий фонд государственного бюджета Украины поступило 9,2 млрд грн акцизного налога. Об этом сообщает налоговая служба.

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«В марте 2024 года в общий фонд Государственного бюджета Украины поступило акцизный налог с произведенных в Украину и ввезенных на таможенную территорию Украины подакцизных товаров (продукции) в сумме 9,2 млрд грн. Это составляет 103,3% показателя доходов, доказанного Министерством финансов Украины (дополнительно поступило 0,3 млрд гривен)», — говорится в сообщении.

Выполнение показателей доходов достигнуто за счет дополнительных поступлений акцизного налога: