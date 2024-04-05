В марте 2024 года в общий фонд государственного бюджета Украины поступило 9,2 млрд грн акцизного налога. Об этом сообщает налоговая служба.
В марте в общий фонд госбюджета поступило акцизного налога более чем на 9 миллиардов
► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах
«В марте 2024 года в общий фонд Государственного бюджета Украины поступило акцизный налог с произведенных в Украину и ввезенных на таможенную территорию Украины подакцизных товаров (продукции) в сумме 9,2 млрд грн. Это составляет 103,3% показателя доходов, доказанного Министерством финансов Украины (дополнительно поступило 0,3 млрд гривен)», — говорится в сообщении.
Выполнение показателей доходов достигнуто за счет дополнительных поступлений акцизного налога:
- по произведенным и ввезенным в Украину табачным изделиям — на 0,3 млрд грн, или 105,8% от доказанной задачи (5,9 млрд грн);
- по производимой в Украине электрической энергии — в сумме 0,2 млрд грн, или 135,9% от доказанной задачи (0,6 млрд грн);
- по производимой и ввезенной в Украину ликероводочной продукции — на 0,1 млрд грн, или 112,6% от доказанной задачи (0,8 млрд грн).
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 14 незарегистрированных посетителей.
Комментарии