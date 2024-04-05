Кошеленко о соцполитике: Военные пенсии. Как рассчитать свою пенсию или субсидию онлайн (видео)

Александр Бондаренко, управляющий партнер Бюро инвестиционных программ (BIP) и экономист, говорит с Константином Кошеленко, заместителем министра социальной политики Украины, о: военных пенсиях, выплатах ВПЛ, субсидиях, ЦНАПах, социальных льготах и все, что касается их цифровизации.