Александр Бондаренко, управляющий партнер Бюро инвестиционных программ (BIP) и экономист, говорит с Константином Кошеленко, заместителем министра социальной политики Украины, о: военных пенсиях, выплатах ВПЛ, субсидиях, ЦНАПах, социальных льготах и все, что касается их цифровизации.
Кошеленко о соцполитике: Военные пенсии. Как рассчитать свою пенсию или субсидию онлайн (видео)
Источник: Минфин
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