Регистрация ФЛП через «Дию» установила рекорд

В январе-марте 2024 года через «Дию» было открыто более 57 600 ФЛП, что на 41,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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«За первые три месяца этого года через „Дию“ открыли 57 665 новых бизнесов. Если сравнить данные за первый квартал предыдущих лет, имеем такую картину: 2024 год — 57 665, 2023 год — 40 713, 2022 год — 28 849», — говорится в сообщении.

По данным Федорова, чаще собственный бизнес регистрируют женщины — 58%.

В целом, с начала автоматической регистрации ФЛП, то есть с мая 2021 года, украинцы открыли 535 021 новый бизнес.