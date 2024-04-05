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5 апреля 2024, 13:37 Читати українською

Регистрация ФЛП через «Дию» установила рекорд

В январе-марте 2024 года через «Дию» было открыто более 57 600 ФЛП, что на 41,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

В январе-марте 2024 года через «Дию» было открыто более 57 600 ФЛП, что на 41,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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«За первые три месяца этого года через „Дию“ открыли 57 665 новых бизнесов. Если сравнить данные за первый квартал предыдущих лет, имеем такую картину: 2024 год — 57 665, 2023 год — 40 713, 2022 год — 28 849», — говорится в сообщении.

По данным Федорова, чаще собственный бизнес регистрируют женщины — 58%.

В целом, с начала автоматической регистрации ФЛП, то есть с мая 2021 года, украинцы открыли 535 021 новый бизнес.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
bonv
bonv
5 апреля 2024, 14:11
#
Дроблять великий бізнес… Не варто радіти.
+
0
SamBB
SamBB
5 апреля 2024, 16:55
#
Деякі клієнти так рятуються від мобілізації, — частина працівників звільняться, оформлюються як фопи і хирячать на удальонці зі зйомної хати або і так їздять в той же офіс… печально все…
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