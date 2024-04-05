В сети Bitcoin Cash состоялся халвинг, Ripple выпустит собственный стейблкоин: что нового на крипторынке

Владельцы субсчетов по программе Binance Link должны пройти KYC

Криптовалютная биржа Binance заявила о том, что все субсчета, созданные держателями аккаунтов Exchange Link по программе Binance Link, должны пройти процедуру KYC. В противном случае пользователи рискуют потерять доступ к ним.

Новые правила вступили в силу с 20 марта 2024 года. У держателей субсчетов есть время до 20 мая 2024 года на то, чтобы завершить верификацию.

В противном случае они потеряют доступ как к аккаунтам, так и к услугам программы Binance Link. Предоставить необходимые данные должны владельцы аккаунтов Exchange Link.

Среди прочего это включает в себя:

источник средств (зарплата, доход от самозанятости, дивиденды, выплаты и т. п. );

); источник богатства;

подтверждение места жительства (выписка из банка, управляющей компании, счета за коммунальные услуги и прочее);

декларацию политически важных лиц (PEP).

В пресс-релизе говорится, что владельцы субсчетов, которые не пройдут верификацию до 20 мая, смогут вывести средства, но не пополнить счет. Также им ограничат доступ к торговле.

Кроме того, биржа заявила о возможности заморозки средств без объяснения причин. Также владельцы аккаунтов Exchange Link могут в одностороннем порядке закрыть субсчета.

Binance Link — это партнерская программа биржи, которая позволяет торговать криптоактивами через API платформы. Ее участники фактически являются брокерами. Узнать больше непосредственно о самом продукте и требованиях можно по ссылке.

Ripple выпустит собственный стейблкоин с привязкой к доллару США

В Ripple заявили о планах запустить собственную «стабильную монету» с привязкой к доллару США до конца 2024 года.

«Этот шаг расширяет возможности Ripple как в институциональной сфере, так и в сфере DeFi, диверсифицируя варианты использования и улучшая нашу платежную инфраструктуру, чтобы сблизить миры традиционных и децентрализованных финансов», — говорится в сообщении.

По словам разработчиков, новый актив будет на 100% обеспечен депозитами в долларах, краткосрочными казначейскими облигациями правительства США и другими денежными эквивалентами. Его запустят в сетях XRP Ledger и Ethereum.

«Стейблкоины служат ключевой точкой входа в DeFi. Внедрение надежной „стабильной монеты“ корпоративного уровня в XRP Ledger создаст больше вариантов использования, ликвидности и возможностей для разработчиков и пользователей», — уточнили в компании.

Технический директор фирмы Дэвид Шварц в комментарии Cointelegraph заявил, что у него пока нет ответа на вопрос, как будет называться стейблкоин и какой он получит тикер.

По его словам, имеющаяся экосистема стейблкоинов не так разнообразна и надежна, как могла бы быть. Он оценил текущую стоимость сегмента в $150 млрд и предположил, что на рынке есть место для еще одного крупного игрока.

В сети Bitcoin Cash прошел халвинг

4 апреля по киевскому времени в 01:45 на блоке #840 000 в сети Bitcoin Cash состоялся второй в ее истории халвинг. Награда за блок сократилась с 6,25 BCH до 3,125 BCH. Об этом сообщает ForkLog.

Блок добыл пул ViaBTC, получив вознаграждение в 3,156 BCH, включая комиссии.

Цена монеты накануне халвинга испытала заметные колебания. Вслед за резким ростом в конце марта она перешла к понижению с начала апреля. После происшествия курс BCH начал восстанавливаться.

На момент написания новости цена Bitcoin Cash составляет $685.

Galaxy Digital запустит венчурный фонд на $100 млн для инвестирования в криптосферу

Компания Galaxy Digital Holdings планирует создать венчурный фонд на $100 млн. для дальнейшего инвестирования в сферу цифровых активов. Об этом сообщает CoinDesk.

Основное внимание будет уделено финансовым приложениям, программной инфраструктуре и криптопротоколам.

Фонд под названием Galaxy Ventures Fund I в течение трех последующих лет вложит средства в 30 разных компаний. Каждый из стартапов на ранней стадии получит от $1 млн. и более. Это позволит им раскрыть свой потенциал, отмечают представители компании.

«В течение многих лет мы вкладываем собственный капитал в поддержку новаторов. Теперь мы запускаем Galaxy Ventures Fund I LP для партнерства с внешними инвесторами, что позволит нам и дальше поддерживать экосистему цифровых активов», — заявил руководитель отдела коммуникаций Galaxy Digital Майк Вурстхорн.

Согласно данным компании, с 2018 года инвестиционная фирма вложила более $200 млн в более 100 различных проектов. Теперь Galaxy Digital намерена привлечь внешний капитал для наращивания объемов финансирования, отмечают ее представители.