Прибыль Samsung выросла в 10 раз

Операционная прибыль компании Samsung в первом квартале вырастет более чем в 10 раз, превзойдя ожидания рынка, поскольку цены на микросхемы начали восстанавливаться после серьезного спада благодаря буму искусственного интеллекта. Об этом пишет Reuters.

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Отмечается, что крупнейший в мире производитель чипов памяти и телевизоров оценил рост своей операционной прибыли до 4,89 млрд долл. в квартале. Это на 931% больше по сравнению с 640 млрд вон годом ранее и станет самой высокой операционной прибылью Samsung с третьего квартала 2022 года.

Но доход не оправдал ожиданий, вероятно, вырос на 11% по сравнению с тем же периодом прошлого года до 71 трлн вон, что ниже отметки LSEG SmartEstimate в 72,3 трлн вон.

«Поскольку доход был в основном на уровне, а операционная прибыль превзошла ожидания, оценка запасов флеш-чипов NAND, возможно, улучшилась. Спрос на NAND улучшился, что также могло улучшить маржу», — сказал Пак Сун Сун, аналитик Korea Investor Relations Service.