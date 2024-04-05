Курс валют на 5 апреля: доллар банках подешевел на 15 копеек

В пятницу на наличном рынке курс доллара подешевел на 15 копеек в покупке и на 10 копеек в продаже. Евро в покупке не изменился, а в продаже подорожал на 5 копеек.

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Валютный рынок

Курс доллара в обменниках в покупке потерял 3 копейки, а в продаже 2 копейки. Курс евро в покупке снизился на 3 копейки, а в продаже не изменился.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 38,90−39,40 грн. Евро покупают за 42,30 грн, а продают за 42,95 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 39,27−39,37, евро — 42,75−42,95 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 38,96−39,01 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 42,20−42,25 грн/евро.

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