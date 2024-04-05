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5 апреля 2024, 10:50 Читати українською

Премьера ленты «Да Винчи» при поддержке украинского бизнеса

На днях вышла премьера документальной ленты о выдающемся герое Украины — Дмитрии Коцюбайле, известном под позывным Да Винчи из-за его художественного образования.

На днях вышла премьера документальной ленты о выдающемся герое Украины — Дмитрии Коцюбайле, известном под позывным Да Винчи из-за его художественного образования.

Главный герой фильма прошел выдающийся путь от добровольца до признанного и талантливого командира, за которым без колебаний и страха шли в бой «Волки Да Винчи». Его мужество отмечено рядом наград и званий, среди которых — Герой Украины и Народный герой.

Фильм раскрывает жизненный путь и деятельность Дмитрия через интервью с ним, редкие архивные материалы и ранее неопубликованные хроники. Родные, собратья, друзья и экс-главнокомандующий Валерий Залужный поделились воспоминаниями и рассказали, каким был Да Винчи.

Режиссеру Владимиру Сидько удалось раскрыть героизм Дмитрия и показать его неповторимость и исключительный вклад в борьбу за Украину. Да Винчи нынче является символом всех воинов, защищающих свое государство.

«За 9 лет на войне Дмитрий стал легендарным командиром, который в своей смелости и самоотверженности послужил примером для многих собратьев. Наш фильм преследует цель не только подробно рассказать историю жизни великого воина, но и исследовать эволюцию его становления как патриота и защитника. Этой лентой мы попытаемся дать ответы на вопросы, что повлияло на формирование Да Винчи и как молодому юноше удалось создать одно из самых эффективных подразделений на фронте», — делятся авторы фильма.

К процессу финансирования фильма активно присоединился украинский бизнес, в частности финтех-компания Moneyveo. Напомним, что Moneyveo с начала полномасштабной войны в Украине систематически помогает военным: она перечислила более 16 млн на нужды ВСУ, передала бойцам 50 FPV-дронов, несколько единиц техники и регулярно отправляет посылки с медикаментами для фронта и другие необходимые вещи и оборудование.

«Это наш первый опыт участия в подобном проекте, — рассказывает СЕО Moneyveo Сергей Синченко — мы активно поддерживали военных еще до начала полномасштабного вторжения врага: поставляли оргтехнику разведчикам, участвовали в финансировании лечения атошников, с февраля 2022-го наша помощь масштабировалась и усилилась. Участием в создании фильма „Да Винчи“ хотелось поддержать память героя, поблагодарить всех защитников, обороняющих нашу землю и благодаря которым мы можем жить и работать в нашей стране. И, по-моему, в это сложное время поддерживать создание украинских документальных фильмов не менее важно для развития украинской истории и культуры».

В поддержке общества и укреплении национального духа во время войны культурная жизнь играет немаловажную роль. Ведь сегодня украинцы воюют не только за свою территорию, но и за сохранение национальной идентичности. Авторы и участники фильма надеются, что фильм станет не только проявлением поддержки и признания вклада настоящих героев, но и вдохновит общественность, привлечет больше людей к волонтерской работе, поддержке воинов и сбору средств для военных нужд.

Источник: Минфин
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