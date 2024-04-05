Украинские удары вывели из строя минимум 10% нефтеперерабатывающей инфраструктуры россии — НАТО

В Североатлантическом альянсе утверждают, что удары украинских беспилотников по нефтеперерабатывающей инфраструктуре россии оказали ощутимое влияние на ее топливный рынок и накладывают дополнительные финансовые затраты. Об этом журналистам на условиях анонимности заявил чиновник Альянса, передает Европейская правда.

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Собеседник отметил, что в марте россия заметно увеличила импорт бензина из Беларуси и ввела шестимесячный запрет на его экспорт, чтобы стабилизировать внутренние цены. Также Москва не исключает роста экспорта сырой нефти, поскольку не может перерабатывать ее в достаточных количествах.

«Удары, вероятно, вывели из строя более 10% российских нефтеперерабатывающих мощностей, а возможно и более 15%. И в зависимости от масштаба повреждений ремонт может занять значительное время и требовать значительных затрат», — добавил чиновник НАТО.

Он также обратил внимание, что некоторые удары украинских беспилотников осуществлялись на расстоянии более 1000 километров, что подчеркивает масштаб атак.

«Думаю, что в дальнейшем все меньше и меньше таких объектов российской энергетической инфраструктуры будут защищены от потенциальных ударов, а на российскую экономику в этой сфере будет оказываться все большее и большее влияние», — подытожил собеседник.

Трудности с ремонтом НПЗ

По данным Reuters, российские нефтяные компании испытывают трудности с ремонтом нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) из-за санкций Запада. Причем их проблемы могут усугубиться из-за атак украинских беспилотников.