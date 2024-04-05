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5 апреля 2024, 9:03 Читати українською

Георгиева стала единственным кандидатом на должность главы МВФ на следующий срок

Нынешний директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева стала единственным кандидатом на этот пост на следующие пять лет. Об этом говорится в заявлении Исполнительного совета МВФ.

Нынешний директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева стала единственным кандидатом на этот пост на следующие пять лет.
Фото: wikipedia.org

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«Срок подачи кандидатур на должность следующего директора-распорядителя истек в среду, 3 апреля 2024 года. Был выдвинут один кандидат, нынешний директор-распорядитель МВФ Кристалин Георгиев», — говорится в заявлении.

Отмечено, что исполнительный совет будет действовать в соответствии с процедурой, описанной в сообщении о начале процесса отбора кандидатов на должность главы МВФ 13 марта. Цель исполнительного совета — как можно скорее завершение этого процесса, не позднее конца апреля 2024 года.

Напомним

Директора-распорядителя МВФ назначает исполнительный совет на пятилетний срок. Кристалина Георгиева заняла этот пост в октябре 2019 года.

Источник: Минфин
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Комментарии - 4

+
+15
penetrator1963
penetrator1963
5 апреля 2024, 9:13
#
Блин, знал бы, что нет желающих, отправил бы своё резюме)))
+
+13
AlexZerg
AlexZerg
5 апреля 2024, 10:06
#
Оу, прямо як на наших аукціонах)))
+
+13
PROFAN goncharuk
PROFAN goncharuk
5 апреля 2024, 10:40
#
Прямо як на виборах в РФ
+
+28
bonv
bonv
5 апреля 2024, 11:01
#
Безальтернативна:)))
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