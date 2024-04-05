За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 860 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 445 900 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 4 апреля: 860 российских оккупантов, 15 танков и 30 БПЛА
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Потери врага
- личного состава — около 445900 (+860) человек,
- танков — 7033 (+15) ед,
- боевых бронированных машин — 13459 (+73) ед,
- артиллерийских систем — 11221 (+50) ед,
- РСЗО — 1029 (+3) ед,
- средства ПВО — 747 (+1) ед,
- самолетов — 347 (+0) ед,
- вертолетов — 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 8847 (+30),
- крылатые ракеты — 2059 (+0),
- корабли /катера — 26 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 14922 (+61) ед,
- специальная техника — 1849 (+4).
Источник: Минфин
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