Фонд госимущества рассчитывает, что крупная приватизация начнется во втором полугодии

Фонд госимущества Украины рассчитывает, что крупная приватизация начнется во втором полугодии 2024 года. Под нее будут подпадать активы стоимостью более 250 млн грн. Об этом рассказал глава Фонда Виталий Коваль в интервью Украинскому Радио.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Он отметил, что крупная приватизация отличается от малой приватизации стартовой ценой балансовой стоимости активов. Активы, которые стоят более 250 млн. грн. по оценочной или балансовой стоимости, попадают под критерии крупной приватизации.

«Со второго полугодия 2024 года мы ожидаем и приближаем аукционы по крупной приватизации. Будут интересные объекты и санкционные, и приватизационные. К примеру «Объединенная горно-химическая компания». Мы сейчас активно готовим санкционный актив, такой как завод строительных материалов «Аэрок».

Он вызывает живой интерес к приватизации. Среди интересных объектов — производитель упаковки «ПентоПак» в Борисполе. Также есть объекты портовой инфраструктуры — это морской торговый порт Белгород-Днестровский", — заявил Коваль.

По его словам, спиртовая отрасль идет к четкому разгосударствлению. Среди спиртовых заводов — Зарубинский спиртовой завод, Пчеловодский спиртовой завод, Лохвицкий спиртовой комбинат.

Председатель Фонда госимущества также рассказал, что отель «Казацкий» готовится к приватизации.

«Отель „Казацкий“ смотрит прямо на гостиницу „Украина“. Это также объект крупной приватизации. Две эти гостиницы должны быть украшением Киева. Мы ожидаем, что туда зайдут инвесторы, которые будут развивать услугу проживания в городе. То есть портфолио инвестиций огромно», — сказал Коваль.