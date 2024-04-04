Binance устранила проблему автоматической отмены P2P-ордеров

В четверг, 4 апреля, пользователи криптовалютной биржи Binance из Украины пожаловались на невозможность совершить P2P-соглашения на локальном рынке. Об этом сообщает ForkLog.

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При создании ордера на продажу USDT по гривне система автоматически аннулировала его. Проблема наблюдалась в течение нескольких часов.

Вскоре техническая команда Binance сообщила, что ошибка устранена. Она возникла из-за введения фиксированной комиссии для тейкеров.

Комиссии тейкера

Ранее криптобиржа заявляла, что с 19 марта 2024 года начнет постепенно применять фиксированную комиссию тейкера (плату за куплю/продажу выставленного ордера) в размере 0,05 USDT к торговым парам с USDT на отдельных фиатных рынках в P2P-зоне. Среди прочих это коснется пары USDT/UAH.

Внедрение комиссии тейкера будет выполнено до конца июня 2024 года.

Ставки комиссии мейкера (плата за размещение лимитного ордера) в P2P-зоне остаются неизменными.