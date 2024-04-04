Количество и объем проблемных кредитов системно уменьшаются — банкир

Количество и объем проблемных кредитов в банковской системе все меньше, однако напрямую зависят от ситуации на фронте, военной помощи от западных партнеров, экономического развития страны. Такое мнение высказала Елена Ермолова, директор по управлению рисками, член правления Глобус Банка.

►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Снижение проблемных кредитов

По ее данным, начиная с лета 2022 года, объем проблемных кредитов системно снижается. При этом, как считает специалист, более 90% проблемных кредитов — это кредиты, выданные еще до начала полномасштабного вторжения, а их получатели по объективным причинам потеряли возможность погашения именно из-за обстоятельств войны.

Банкир отметила, что для объективного определения объемов проблемных кредитов важно понимать разницу между проблемными и неработающими кредитами (NPL).

Обычно проблемными кредитами считаются кредиты, имеющие существенные просрочки по обслуживанию долга (более 90 дней). А согласно нормативным документам НБУ к неработающим кредитам (NPL) относится и значительная часть вовремя обслуживаемых кредитов не имеют просрочки платежей и с большой вероятностью будут уплачены заемщиками в соответствии со сроками, указанными в кредитных соглашениях.

Портфель проблемных кредитов Глобус Банка

В марте 2024 года процент проблемного портфеля (просрочка платежей более чем на 90 дней) составляет 13% общего кредитного портфеля. Так, доля проблемных целевых кредитов, предоставленных малому и среднему бизнесу, составляет лишь 3% от общего количества кредитов для МПБ, ипотечные кредиты — до 4% от общего количества предоставленных ипотечных кредитов и автокредиты — 16% от общего портфеля автоссуд.

«Подавляющее большинство проблемных на сегодняшний день целевых кредитов для малого и среднего бизнеса было предоставлено еще до начала военной агрессии предприятиям, оказавшимся на временных оккупированных территориях Украины. Кредитование МПБ было возобновлено еще в апреле 2022 года. Это способствовало тому, что сохранился объем кредитного портфеля. Несмотря на то, что за 2 года войны 70% кредитов для МСБ заемщики погасили, уже в марте 2024 года банк смог достичь довоенного объема кредитования.Что касается ипотечного кредитования, то темпы выдачи ипотечных кредитов в течение последних двух лет значительно меньше темпов их погашения, что Большой процент проблемных автокредитов можно связать, с одной стороны, с существенным уменьшением объема выданных кредитов, особенно в 2022 году (в настоящее время погашение автокредитов почти совпадает с темпами выдачи новых ссуд), а также со значительным количеством кредитов., выданных еще до начала полномасштабного вторжения на оккупированных агрессорами территориях», — детализировала Ермолова.