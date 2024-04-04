К закрытию межбанка курс доллара снизился на 19 копеек в покупке и на 16 копеек в продаже. Евро упал на 10 копеек в покупке и на 7 копеек в продаже.
Курс валют на вечер 4 апреля: евро и доллар продолжают падать на межбанке
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Открытие 4 апреля
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Закрытие 4 апреля
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Изменения
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39,15/39,17
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38,96/39,01
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19/16
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42,45/42,46
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42,35/42,39
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10/7
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 39,05−39,50 грн. Евро покупают за 42,30 грн, а продают за 42,90 грн.
В обменниках доллар торгуется за 39,30−39,39, евро — 42,78−42,95 грн.
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Источник: Минфин
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