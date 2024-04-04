Новая почта сделала по всей Украине бесплатную переадресацию посылок, которые еще находящихся в пути. Ранее услуга предоставлялась бесплатно только в пределах города. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Новая почта отменила оплату за переадресацию посылок по всей Украине
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Подробности
Услуга переадресации будет бесплатной, если отправка еще не доставлена в конечный пункт назначения — в отделение, почтомат или не передана курьеру для доставки в адрес.
Без оплаты можно будет переадресовать посылку, которая в пути:
- из отделения/почтомата/адреса в отделение/почтомат;
- если переадресация по адресу, то нужно будет уплатить за доставку курьером.
Заказать переадресацию можно через мобильное приложение Новой почты или бизнес-кабинет на сайте.
Как воспользоваться услугой переадресации в мобильном приложении
- выбрать отправку, которую нужно переадресовать;
- выбрать услугу «Переадресация»;
- заполнить данные о новом месте доставки;
- нажать «Изменить место доставки».
Видеоинструкция
Источник: Минфин
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