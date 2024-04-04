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4 апреля 2024, 18:38 Читати українською

Новая почта отменила оплату за переадресацию посылок по всей Украине

Новая почта сделала по всей Украине бесплатную переадресацию посылок, которые еще находящихся в пути. Ранее услуга предоставлялась бесплатно только в пределах города. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Новая почта сделала по всей Украине бесплатную переадресацию посылок, которые еще находящихся в пути.
Фото: Новая почта

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Подробности

Услуга переадресации будет бесплатной, если отправка еще не доставлена в конечный пункт назначения — в отделение, почтомат или не передана курьеру для доставки в адрес.

Без оплаты можно будет переадресовать посылку, которая в пути:

  • из отделения/почтомата/адреса в отделение/почтомат;
  • если переадресация по адресу, то нужно будет уплатить за доставку курьером.

Заказать переадресацию можно через мобильное приложение Новой почты или бизнес-кабинет на сайте.

Как воспользоваться услугой переадресации в мобильном приложении

  • выбрать отправку, которую нужно переадресовать;
  • выбрать услугу «Переадресация»;
  • заполнить данные о новом месте доставки;
  • нажать «Изменить место доставки».

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Источник: Минфин
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