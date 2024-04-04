Сильный доллар раздражает чиновников центральных банков

Возрождающийся доллар США вызывает раздражение у центральных банков и правительств по всему миру, потому что те вынуждены принимать меры, чтобы ослабить давление на национальные валюты , пишет Bloomberg.

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Сильный доллар сохраняется благодаря устойчивости американской экономики, что опровергает ожидания снижения процентной ставки ФРС.

В 2024 году доллар укрепился по отношению ко всем основным валютам, несмотря на предсказания о распродаже доллара.

Контрмерами со стороны других стран, в частности, Японии, стало усиление предупреждений центрального банка о готовности вмешаться, чтобы поддержать иен, которая упала до почти 34-летнего минимума.

Турция в очередной раз повысила процентную ставку, чтобы поддержать курс лиры, Китай и Индонезия предприняли шаги по стабилизации своих валют, в то время как валюты Швеция и Индия находятся под давлением.

Похожая ситуация была в 2022 году, когда центральные банки Швейцарии и Канады столкнулись с ослаблением своих валют на фоне резкого роста инфляции, а сильный доллар ударил по развивающимся экономикам, что привело к дефолту отдельно взятой страны — Шри-Ланки. Сегодня страны в зоне риска страны, имеющие огромный внешний долг, такие как Мальдивы и Боливия.

Но и с долларом все не так просто: несмотря на процесс дедолларизации и предсказуемый доллару скорый конец, у многих центральных банков мира пока нет альтернативы доминированию доллара.

Всего несколько месяцев назад рецессия в США казалась почти неизбежной, однако страна смогла извлечь выгоду из напряженного рынка труда, оптимистичных настроений потребителей и государственных субсидий на производство.