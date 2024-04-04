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4 апреля 2024, 17:15 Читати українською

Объем торгов криптовалютами вырос до $2,5 трлн. Что происходит на биржах

Спотовый объем торговли на криптовалютных биржах в марте достиг $2,5 трлн. Это максимум с ноября 2021 года. Месяцем ранее, в феврале, объем торгов держался у отметки $1,2 трлн, пишет The Block. Рекорд в $4,1 трлн был зафиксирован в мае 2021 года.

Спотовый объем торговли на криптовалютных биржах в марте достиг $2,5 трлн.
Фото:depositphotos

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Объемы торгов непрерывно растут с сентября 2023 года, после достижения локального минимума в $324 млрд. К концу прошлого года показатель достиг $1 трлн, а в январе 2024-го — $1,1 трлн.

Бум торгов на криптовалютных биржах совпал с ростом биткоина. 12 марта флагманская криптовалюта достигла исторического максимума в $73 798, что совпало с рекордным объемом торгов паями спотовых биржевых фондов (ETF) в $9,9 млрд и рекордным дневным чистым притоком средств в $1,05 млрд.

Однако на фоне снижения цены биткоина до $66 тыс. после достижения пика средний дневной объем торгов резко упал до $57,4 млрд по состоянию на 2 апреля.

Вслед за Binance идет южнокорейская биржа Upbit с $221 млрд объема торгов (8,9% доли рынка);Bybit, еще один крупный игрок, занимает третью позицию с $187 млрд (7,5%). Замыкают пятерку лидеров OKX и Coinbase с $171 млрд (6,5%) и $157 млрд (6,3%) соответственно.

По данным The Block, общий объем торгов фьючерсными контрактами на биткоин в марте вырос до $2,5 трлн. Это на 86% больше, чем $1,3 трлн в феврале. Абсолютный рекорд был установлен в мае 2021 года, когда объем торгов достиг $2,8 трлн.

Binance доминирует на рынке фьючерсов на биткоин с объемом торгов $983 млрд, что составляет 51% от общего объема рынка фьючерсов на биткоин за март. Биржи Bitget и OKX, занимающие второе и третье место соответственно, показали значительно меньшие объемы торгов — $519 млрд и $410 млрд.

Источник: Минфин
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