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4 апреля 2024, 15:23 Читати українською

НБУ обновит требования к страховщикам (перестраховщикам)-нерезидентам

Национальный банк предлагает к обсуждению проект Положения о требованиях страховщика-нерезидента в случае осуществления им деятельности по страхованию на территории Украины. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Национальный банк предлагает к обсуждению проект Положения о требованиях страховщика-нерезидента в случае осуществления им деятельности по страхованию на территории Украины.

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Что предлагают обновить

  • требования к рейтингу финансовой надежности (устойчивости) страховщика (перестраховщика)-нерезидента, установленного международным рейтинговым агентством на уровне не ниже инвестиционного уровня;

  • возможность осуществления деятельности по перестрахованию страховщиком (перестраховщиком)-нерезидентом без соответствия определенным Проектом уровням рейтинга финансовой надежности (устойчивости), если такой нерезидент отвечает требованиям части второй статьи 6 Закона о страховании и имеет опыт осуществления деятельности по страхованию (перестрахование) не менее трех лет .

На кого будут распространяться обновленные требования

Новые требования будут распространяться как на страховщиков-нерезидентов, так и на перестраховщиков-нерезидентов, с которыми страховщики и страховые посредники имеют право устанавливать договорные отношения.

При выполнении страховщиками (перестраховщиками)-нерезидентами требований, предусмотренных в Проекте, операции по заключенным с ними договорам будут подлежать налогообложению на льготных условиях (в соответствии с положениями абзаца четвертого подпункта 141.4.5 пункта 141.4 статьи 141 Налогового кодекса Украины).

После утверждения Проекта утратит силу распоряжение Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг, от 11 июля 2013 г. № 2262 (с изменениями).

Национальный банк принимает замечания и предложения к Проекту до 25 апреля 2024 включительно по определенной форме.

Источник: Минфин
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