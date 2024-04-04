TSMC сохранила мировое лидерство в сфере полупроводников

В IV квартале 2023-го глобальный доход полупроводниковой промышленности увеличился приблизительно на 10%, но сократился на 3,5% год к году. Даже с учетом длительной неопределенной ситуации в макроэкономике отрасль достигла низшей точки во второй половине 2023-го из-за активного восполнения запасов в сегментах ПК и мобильных телефонов. Подробнее о ситуации рассказывают аналитики LBLV .

В четвертом отчетном периоде минувшего года рыночным лидером в сфере полупроводников осталась TSMC, на которую пришелся 61% рынка. По словам экспертов, отрасль приблизилась к нижней границе производственного цикла. Они также отмечают, что TSMC получит наибольшую выгоду как от сохраняющегося вокруг ИИ ажиотажа, так и от восстановления спроса на логические процессоры.

На втором месте по размеру рыночной доли в IV квартале осталась Samsung Foundry с 14%, так как восстановление запасов мобильных телефонов продолжалось на протяжение квартала. Большие объемы заказов на S24 должны серьезно повысить доходы Samsung от технологического процесса 5/4 нм.

В сфере полупроводников ожидается довольно сильный рост

У фирм, производящих процессоры с применением зрелых технологических решений, подобных UMC и GlobalFoundries, финансовые показатели оказались лучше ожидаемых: на долю каждой из этой пары компаний в IV квартале пришлось 6% рынка. При этом обе фирмы представили низкие прогнозы на начало текущего года, что отражает невысокий спрос и коррекцию запасов (в первую очередь в областях промышленности и автомобилестроения), как сообщают в lblv.com эксперты.

Рыночная доля SMIC в IV квартале была равна 5%, а уровень загрузки производств 7,10 и 14 нм оказался довольно высок, что позволило удовлетворить спрос на процессоры Kirin, а также китайский спрос на центральные и графические процессоры. SMIC рассчитывает на повышение числа срочных заказов конкретных комплектующих, связанных с мобильными телефонами. При этом ее прогноз на текущий год остается осторожным из-за неопределенной ситуации со спросом.

Аналитики ждут, что вслед за сильной просадкой прошлого года сегмент полупроводников снова начнет расти, так как ситуация с запасами продолжает приходить в норму. Ключевыми драйверами развития отрасли в этом году будут большой спрос на ИИ, а также восстановление конечного спроса.

Ева Орлова, финансовый аналитик LBLV