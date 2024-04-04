В Одесской области задержали мошенников, которые обманули доверчивых «инвесторов» на 5 млн грн

В Одесской области полицейские задержали преступную группу, которая из-за фиктивной ИТ-компании обманула граждан более чем на 5 млн грн. Об этом говорится в сообщении Департамента киберполиции в телеграм-канале.

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Что известно

«Киберполицейские Одесщины совместно с работниками следственного управления полиции области разоблачили и задокументировали злоумышленников, которые в 2021 году открыли ИТ-компанию по разработке программного обеспечения и вебсайт, на котором распространяли заведомо недостоверную информацию об осуществлении предпринимательской деятельности», — говорится в сообщении.

Как отметили в Киберполиции, на сайте, в соцсетях и мессенджерах злоумышленники привлекали людей к инвестированию денег в развитие своей фирмы, обещая высокие проценты от суммы вклада.

«Для большего введения в заблуждение людей, которых „ловили на крючок“, злоумышленники сначала выплачивали им небольшие дивиденды за счет части незаконно полученных вкладов. Также обещали дополнительные выплаты в качестве вознаграждения за привлечение новых инвесторов», — объяснили в Департаменте киберполиции.

По информации правоохранителей, суммы вкладчиков колебались от восьми тысяч до одного миллиона гривен. Завладев деньгами людей, злоумышленники удалили информацию о компании и перестали выходить с потерпевшими на связь.