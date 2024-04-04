Запорожская АЭС оказалась на грани нового блекаута

Сегодня, 4 апреля, в результате российских обстрелов отключилась внешняя воздушная линия ПЛ-330кВ «Запорожская ТЭС — Ферросплавная», из-за которой временно оккупированная Запорожская АЭС получала питание от украинской энергосистемы для обеспечения собственных нужд. Об этом сообщает пресс-служба Энергоатома.

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Сейчас крупнейшая в Европе атомная электростанция соединена с украинской энергосистемой только по линии электропередачи ВЛ-750кВ «Днепровская», работа которой недавно была возобновлена силами украинских энергетиков.

«Это в очередной раз грозит наступлением аварийной ситуации на временно оккупированной ЗАЭС, ведь в случае отключения этой — последней — линии связи с отечественной энергосетью станция окажется на грани очередного блекаута, что является тяжелым нарушением условий безопасной эксплуатации станции», — добавили в Энергоатоме.

В компании еще раз подчеркнули, что Запорожская АЭС должна немедленно перейти под полный контроль Украины, а россия должна вывести со станции своих военных и военную технику.

Напомним

С начала российской оккупации Запорожская АЭС пережила восемь полных блекаутов и один частичный с запуском аварийных дизель-генераторов и систем безопасности. Их отказ грозит наступлением аварийной ситуации.