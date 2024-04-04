Власти США передали 2000 BTC на Coinbase, FixedFloat потеряла $2,8 млн из-за взлома: что нового на рынке

FixedFloat потеряла $2,8 миллиона в результате повторного взлома

Криптовалютная биржа FixedFloat подверглась второй с начала года атаке. Эксперты определили сумму ущерба — не менее $2,8 млн.

Согласно заявлению команды, нападение на платформу совершила та же группа злоумышленников, которая стояла за взломом 16 февраля. Инфраструктура биржи вроде бы не пострадала, но хакеры использовали уязвимость стороннего провайдера услуг.

«Хотя подобные атаки на третьи стороны находятся вне нашего контроля, мы принимаем все необходимые меры для усиления безопасности нашего сервиса и будем работать над их предотвращением в будущем», — говорится в сообщении.

В FixedFloat не назвали сумму ущерба и заверили, что средства пользователей не пострадали.

«Подробности инцидента пока не разглашаются в связи с продолжающимся расследованием», — объяснили разработчики.

По данным экспертов Cyvers, «подозрительный» вывод криптовалюты на сумму $2,8 млн произошел из горячего кошелька FixedFloat.

«Средства были направлены на подозрительный адрес, на который впоследствии поступили различные цифровые активы, включая ETH, USDT, WETH, DAI и USDC», — отметили специалисты компании по кибербезопасности.

Далее всю сумму «немедленно» конвертировали в эфир через DEX и отправили на биржу eXch. После этих транзакций горячий кошелек FixedFloat прекратил работу, а сайт платформы закрылся на техническое обслуживание, отметили эксперты.

В феврале биржа потеряла $26 млн в результате атаки из-за проблем с контролем доступа. После инцидента FixedFloat также приступила к техническим работам на своей странице.

Электронная почта Сатоши Накамото сломали в 2014 году

8 сентября 2014 года электронная почта создателя биткоина под псевдонимом Сатоши Накамото была сломана. Об этом заявили эксперты BitMEX.

По их данным, примерно в то время были скомпрометированы три учетных записи Сатоши Накамото. Это его аккаунты на форуме P2P Foundation и платформе Sourceforge, а также почтовый ящик на сервисе GMX Mail.

Аналитики отметили, что именно последний взлом наиболее важен. Первым атаку на почтовый ящик Накамото заметил модератор на форуме BitcoinTalk под псевдонимом Theymos. Он заявил, что получил с этого адреса письмо, в котором от него потребовали биткоины.

Позже, согласно отчету BitMEX, на форуме P2P Foundation появилось открытое обращение к Накамото. В нем говорилось о том, что его IP-адрес утек в сеть.

На то, что имел место именно взлом, указывает сообщение разработчика биткоина Питера Тодда. Тот заявил, что хакер переслал ему электронное письмо с 2011 года.

В BitMEX отметили, что новость о взломе вызвала ажиотаж в сообществе биткоина. Также это поставило под сомнение заявление создателя первой криптовалюты о том, что он не является Дорианом Накамото, датированным мартом 2014 года.

К тому моменту Сатоши Накамото уже не поддерживал связь с коллегами и коммьюнити. Последнее публичное сообщение создатель биткоина оставил 12 декабря 2010 года.

Один из разработчиков Bitcoin Core Грегори Максвелл в переписке, которую он вел с хакером, попросил того не раскрывать личность Накамото. Он заявил, что не планирует делать это. Также он назвал Накамото «умным парнем».

Из комментариев Максвелла и других материалов эксперты BitMEX сделали несколько выводов по поводу взлома:

хакер был уверен, что доступ к почтовому ящику есть у нескольких человек;

он, вероятно, получил его путем сброса пароля, угадав дату рождения Накамото, служившую секретным вопросом. Напомним, в коммьюнити считают, что это 5 апреля.

Стоит отметить, что личность Сатоши Накамото до сих пор неизвестна.

Власти США передали 2000 BTC на Coinbase

Контролируемый правительством США кошелек из 30 174 BTC инициировал перевод около 2000 BTC в адрес платформы Coinbase Prime. Эксперты допустили продажу активов.

Сначала была проведена тестовая транзакция на 0,001 BTC, а затем произошло перемещение основной суммы.

Вероятно, это часть активов, изъятых у Джеймса Джуна. В апреле 2023 года он был приговорен к году тюрьмы за кражу 50 000 BTC из даркнет-маркетплейса Silk Road.

В декабре апелляционный суд официально оформил конфискацию 69 370 BTC, принадлежавших закрытой более 10 лет назад незаконной интернет-платформе. Средства арестованы в ноябре 2020 года.

Основателя Silk Road Росса Ульбрихта в 2015 году признали виновным в управлении даркнет-рынком и других преступлениях, включая трафик наркотиков и сговор с целью отмывания средств. Его приговорили к двум пожизненным срокам.

По данным CryptoQuant, власти Соединенных Штатов продолжают владеть 208 899 BTC (около $13,8 млрд).

В Goldman Sachs сообщили об отсутствии интереса клиентов к криптовалютам.

Клиенты Goldman Sachs не заинтересовались доступом к цифровым активам даже после последнего скачка цен. Об этом в интервью WSJ сообщила IT-директор подразделения инвестбанка по управлению состоянием Шармин Моссавар-Рахмани.

По ее словам, ситуацию не изменило и активное вовлечение в индустрию конкурентов типа BlackRock и Fidelity с их биткоин-ETF.

Мы не считаем, что это класс инвестиционных активов. Мы не верим в криптовалюту", — заявила она.

Одной из причин скептицизма есть сложности с реальной оценкой внутренней стоимости цифровых активов.

«Если вы не можете ее рассчитывать, тогда как вы можете быть бычьим или медвежьим?» — спросила она.

Моссавар-Рахман раскритиковала индустрию за лицемерие. По ее мнению, криптоэнтузиасты «провозглашают демократизацию финансов, но основные решения в итоге принимают несколько людей».