Курс валют на 4 апреля: доллар и евро в банках подешевели

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Валютный рынок

Курс доллара в обменниках в покупке потерял 3 копейки, а в продаже 2 копейки. Курс евро в покупке не изменился, а в продаже прибавил 7 копеек.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 39,10−39,50 грн. Евро покупают за 42,22 грн, а продают за 42,95 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 39,35−39,45, евро — 42,75−42,97 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 39,15−39,17 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 42,45−42,46 грн/евро.