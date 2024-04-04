Курс валют на 4 апреля: доллар и евро в банках подешевели

В четверг на наличном рынке курс доллара не изменился в покупке и снизился на 5 копеек в продаже. Евро в покупке потеряло 2 копейки, а в продаже 5 копеек.
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Валютный рынок
Курс доллара в обменниках в покупке потерял 3 копейки, а в продаже 2 копейки. Курс евро в покупке не изменился, а в продаже прибавил 7 копеек.
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 39,10−39,50 грн. Евро покупают за 42,22 грн, а продают за 42,95 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 39,35−39,45, евро — 42,75−42,97 грн.
Межбанк открылся в диапазоне 39,15−39,17 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 42,45−42,46 грн/евро.
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Комментарии - 3
На посевную гривну заготавливают заранее, то есть в марте, потому, что надо еще время на подготовку, закупку и доставку необходимого
Так, что «фактор посевной» можете уже исключить — он уже прошел, просто мы его не заметили