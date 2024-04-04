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4 апреля 2024, 9:53 Читати українською

BlaBlaCar привлек 100 млн евро инвестиций

Глобальный офис BlaBlaCar привлек 100 млн евро инвестиций, направленных на развитие компании. Также сервис поделился своими результатами, в том числе в Украине. Об этом сообщила пресс-служба BlaBlaCar в нашей стране, пишет Mezha.

Глобальный офис BlaBlaCar привлек 100 млн евро инвестиций, направленных на развитие компании.
Фото:depositphotos

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Куда направят инвестиции

«Благодаря этим 100 млн евро инвестиций мы сможем реализовать амбициозную стратегию роста, включая несколько соглашений по слиянию и поглощению (M&A), над которыми мы работаем сейчас», — заявил соучредитель и генеральный директор BlaBlaCar Николя Брюссон.

По его словам, дополнительное финансирование позволит компании развивать новые проекты, поощрять инновации и учить возможности для новых приобретений.

Комментируя результаты за 2023 год, в компании объявили о прибыли в размере 253 млн. евро. Это — на 29% больше, чем в прошлом году. Впервые за 24 месяца компания стала прибыльной и завершила 2023 с положительным показателем EBITDA.

Помимо этого компания заявила, что в 2023 году услугами BlaBlaCar воспользовались 80 млн пассажиров. Это на 23% больше, чем годом ранее.

В Украине количество зарегистрированных пользователей в прошлом году составило почти 11 млн. Это самый высокий показатель среди стран Центральной и Восточной Европы. Для сравнения в Польше около 6 млн зарегистрированных пользователей, в Румынии — 1,5 млн.

Источник: Минфин
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