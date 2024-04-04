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4 апреля 2024, 10:45 Читати українською

Миллиарды зумеров: самые богатые молодые люди мира

В 2024 году в глобальный рейтинг долларовых миллиардеров по версии Forbes вошли 15 человек не старше 30 лет, все они унаследовали свое состояние. Об этом пишет Forbes.

Клементе дель Веккьо, совладелец компании — производителя очков Ray Ban и OakleyВозраст: 19 летИсточник состояния: производство очков и линзСтрана: ИталияСостояние: $4,7 млрдКлементе дель Веккьо получил свое состояние в 2022 году после смерти отца, Леонардо дель Веккьо, основателя крупнейшего в мире производителя очков и линз Luxottica.
Фото:depositphotos

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Рейтинг молодых миллиардеров

В этом году не только численность молодых миллиардеров в глобальном рейтинге Forbes осталась прежней, но и во многом состав участников.

Впрочем, несколько человек из него выбыли, в том числе Ван Цзэлун, унаследовавший долю в китайской химической компании CNNC Hua Yuan Titanium Dioxide Co., и Райан Бреслоу, сооснователь финтех-стартапа Bolt, который сильно просел в стоимости из-за споров с инвесторами, обвинившими предпринимателя в растратах.

Зато список молодых миллиардеров пополнился шестью новичками. Среди них — 19-летняя Ливия Войт, унаследовавшая долю в одном из крупнейших мировых производителей электрических двигателей WEG, и братья Захан и Фироз Мистри, наследники одного из самых богатых людей Индии. Все 15 молодых миллиардеров из списка 2024 года получили свое состояние от старших поколений.

Клементе дель Веккьо (19 лет), совладелец компании — производителя очков Ray Ban и Oakley. Состояние: $4,5 млрд. Клементе дель Веккьо получил свое состояние в 2022 году после смерти отца, Леонардо дель Веккьо, основателя крупнейшего в мире производителя очков и линз Luxottica.

Ливия Войт (19 лет), совладелица компании — производителя электродвигателей WEG. Состояние: $1,1 млрд. Ливия Войт — младшая внучка Вернера Войта, который в 1961 году основал с партнерами компанию WEG, ставшую крупнейшим производителем электрических двигателей в Латинской Америке. Войт умер летом 2016 года в возрасте 86 лет. Ливия унаследовала долю в компании наряду с другими родственниками.

Ким Чжун-юн (20 лет) , совладелица разработчика онлайн-игр Nexon. Состояние: $1,4 млрд. Ким Чжун-юн унаследовала долю в холдинговой компании NXC своего отца Ким Чжун-Чжу. Он умер весной 2022 года в возрасте 54 лет.

Кевин Дэвид Леманн (21 год), совладелец сети магазинов косметики dm (Drogerie Markt). Состояние: $3,3 млрд. В 2017 году 14-летний Кевин Дэвид Леманн получил от своего отца 50% акций немецкой сети магазинов косметики и товаров для здоровья dm (Drogerie Markt). До совершеннолетия Леманна его состояние оставалось под доверительным управлением. В 2021 году, когда Леманну исполнилось 18 лет, он стал самым молодым миллиардером по версии Forbes, его состояние оценили в $3,3 млрд.

Лука дель Веккьо (22 года), совладелец компании — производителя очков Ray Ban и Oakley. Состояние: $4,7 млрд. Лука — еще один сын Леонардо дель Веккьо, основателя крупнейшего в мире производителя очков и линз Luxottica. За год его состояние выросло на $1,2 млрд.

Реми Дассо (22 года), совладелец авиационного холдинга Dassault Aviation. Состояние: $2,5 млрд. Реми — правнук французского авиационного инженера Марселя Блоха (после 1945-го сменил фамилию на Дассо). Состояние семьи Дассо в 2023 году оценивалось в $28 млрд.

Ким Чжун-мин (22 года) , совладелица разработчика онлайн-игр Nexon. Состояние: $1,4 млрд. Ким Чжун-мин — вторая дочь корейского миллиардера Ким Чжун-Чжу.

Захан Мистри (25 лет), топ-менеджер строительного холдинга Shapoorji Pallonji Group. Состояние: $4,9 млрд. Захан Мистри, сын погибшего в сентябре 2022 года в автокатастрофе ирландского бизнесмена индийского происхождения Сайруса Мистри, занял пост директора в SC Finance.

Дора Войт де Ассис, совладелица компании — производителя электродвигателей WEG. Состояние: $1,1 млрд. Дора Войт де Ассис — старшая внучка сооснователя ведущего мирового производителя электродвигателей WEG Вернера Войта.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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potator
potator
4 апреля 2024, 11:26
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Какой же дедушка не любит своих внучат.Если дедушка конечно не  ***
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