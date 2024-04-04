Капитализация стейблкоинов превысила $155 млрд

Предложение стейблкоинов продолжает расти несмотря на замедление ралли биткоина . Совокупный объем предложения трех основных стейблкоинов — Tether USD , USD Coin и Dai — достиг $141,42 млрд, что является самым высоким показателем с мая 2022 года. Общая капитализация стейблкоинов достигла отметки в $155,5 млрд, по данным The Block.

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Как правило, стейблкоины выступают инструментом для покупки криптовалют на спотовом рынке и для торговли деривативами.

По состоянию на апрель 2024 года USDT является третьим по величине криптоактивом (после биткоина и Ethereum) и стейблкоином номер один с рыночной капитализацией около $105 млрд.

Среди других популярных стейблкоинов — USDC и DAI, капитализация которых составляет $32 млрд и $4,9 млрд соответственно. Стейблкоины часто рассматриваются как источник финансирования покупок других токенов и выступают «топливом» для ралли на рынке криптовалют.

Что такое стейблкоины