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4 апреля 2024, 8:49 Читати українською

«єОселя»: с начала года украинцы взяли ипотечных кредитов почти на 4 миллиарда

С начала 2024 года по программе «єОселя» украинцы взяли кредиты на приобретение почти 2 300 квартир и 50 частных домов на общую сумму почти в 4 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

С начала 2024 года по программе «єОселя» украинцы взяли кредиты на приобретение почти 2 300 квартир и 50 частных домов на общую сумму почти в 4 млрд грн.
Фото:depositphotos

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Сколько выдано кредитов

Отмечается, что общая сумма выданных ипотечных кредитов за 2024 год — почти 4 млрд грн. Кроме того, 25% кредитов было выдано на покупку жилья первой продажи.

По словам заместителя министра экономики Надежды Бигун, 2300 украинских семей приобретут квартиры, 50 семей — частные дома. Треть из них взяли кредиты согласно условиям массовой ипотеки — под 7%, доступной для всех украинцев, не имеющих собственного жилья или нуждающихся в улучшении жилищных условий.

В частности, на прошлой неделе украинцы получили по программе «єОселя» 234 кредита на 388 млн грн, среди которых:

  • кредиты под 3% получили 110 военнослужащих и силовиков, 16 педагогов, 23 медика и 10 ученых;
  • кредиты под 7% получили 61 украинец без собственного жилья, 4 ВПЛ и 10 ветеранов.

Где берут больше кредитов

Чаще кредиты брали для приобретения жилья на вторичном рынке (160 кредитов) и у застройщика (56). Также 18 украинцев взяли кредиты на покупку квартиры в строящемся доме.

Больше всего ипотечных кредитов взяли жильцы:

  • Киевской области — 62;
  • города Киева — 39;
  • Львовской области — 21;
  • Одесской области — 17;
  • Ивано-Франковской области — 16.

Всего с начала действия программы кредиты уже получили 8670 семей на 13,3 млрд грн.

Источник: Минфин
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