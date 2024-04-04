«єОселя»: с начала года украинцы взяли ипотечных кредитов почти на 4 миллиарда

С начала 2024 года по программе «єОселя» украинцы взяли кредиты на приобретение почти 2 300 квартир и 50 частных домов на общую сумму почти в 4 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Сколько выдано кредитов

Отмечается, что общая сумма выданных ипотечных кредитов за 2024 год — почти 4 млрд грн. Кроме того, 25% кредитов было выдано на покупку жилья первой продажи.

По словам заместителя министра экономики Надежды Бигун, 2300 украинских семей приобретут квартиры, 50 семей — частные дома. Треть из них взяли кредиты согласно условиям массовой ипотеки — под 7%, доступной для всех украинцев, не имеющих собственного жилья или нуждающихся в улучшении жилищных условий.

В частности, на прошлой неделе украинцы получили по программе «єОселя» 234 кредита на 388 млн грн, среди которых:

кредиты под 3% получили 110 военнослужащих и силовиков, 16 педагогов, 23 медика и 10 ученых;

кредиты под 7% получили 61 украинец без собственного жилья, 4 ВПЛ и 10 ветеранов.

Где берут больше кредитов

Чаще кредиты брали для приобретения жилья на вторичном рынке (160 кредитов) и у застройщика (56). Также 18 украинцев взяли кредиты на покупку квартиры в строящемся доме.

Больше всего ипотечных кредитов взяли жильцы:

Киевской области — 62;

города Киева — 39;

Львовской области — 21;

Одесской области — 17;

Ивано-Франковской области — 16.