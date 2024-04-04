Австрия выделит 2 млн евро на гуманитарные проекты в Украине

►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что известно

Как отмечает пресс-служба, глобальный гуманитарный кризис, вызванный войнами, бедностью, миграцией и прогрессирующими климатическими изменениями, представляет огромную угрозу жизни миллионов людей.

Согласно оценке Организации объединенных наций (ООН), около 300 млн человек нуждаются в гуманитарной помощи.

«Наша безопасность в Европе также в значительной степени зависит от безопасности и стабильности наших соседей. Поэтому мы должны сделать все возможное, чтобы предотвратить нелегальную миграцию, а также предотвратить опасное путешествие людей в Европу», — заявил федеральный канцлер Карл Нехаммер.

Как будут делить 21,5 млн евро

9,5 млн евро, которые выделят на проекты в странах Африки к югу от Сахары;

8 млн евро на проекты на Ближнем Востоке;

2 миллиона евро на проекты в Украине;

2 миллиона евро на проект в Афганистане и соседних странах.

Напомним

Федеральное правительство Австрии, как и другие государства ЕС, оказывает Украине помощь на фоне продолжающейся полномасштабной военной агрессии рф.

В 2023 году Вена согласовала выделение Украине дополнительных 18 миллионов евро для помощи украинцам, пострадавшим в результате российской агрессии.