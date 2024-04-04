Австрия выделяет 21,5 млн евро из зарубежного фонда катастроф на гуманитарную помощь в разных уголках мира. 2 млн евро предоставит на гуманитарные проекты в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Австрии.
Австрия выделит 2 млн евро на гуманитарные проекты в Украине
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Что известно
Как отмечает пресс-служба, глобальный гуманитарный кризис, вызванный войнами, бедностью, миграцией и прогрессирующими климатическими изменениями, представляет огромную угрозу жизни миллионов людей.
Согласно оценке Организации объединенных наций (ООН), около 300 млн человек нуждаются в гуманитарной помощи.
«Наша безопасность в Европе также в значительной степени зависит от безопасности и стабильности наших соседей. Поэтому мы должны сделать все возможное, чтобы предотвратить нелегальную миграцию, а также предотвратить опасное путешествие людей в Европу», — заявил федеральный канцлер Карл Нехаммер.
Как будут делить 21,5 млн евро
- 9,5 млн евро, которые выделят на проекты в странах Африки к югу от Сахары;
- 8 млн евро на проекты на Ближнем Востоке;
- 2 миллиона евро на проекты в Украине;
- 2 миллиона евро на проект в Афганистане и соседних странах.
Напомним
Федеральное правительство Австрии, как и другие государства ЕС, оказывает Украине помощь на фоне продолжающейся полномасштабной военной агрессии рф.
В 2023 году Вена согласовала выделение Украине дополнительных 18 миллионов евро для помощи украинцам, пострадавшим в результате российской агрессии.
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