В Украине создали аналог депозитарной системы для учета долей в ООО и ОДО

В Украине с марта 2024 года начала работу альтернативная система учета долей обществ с ограниченной ответственностью (ООО) и обществ с дополнительной ответственностью (ОДО). Об этом сообщила Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку.

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Если ранее учет долей обеспечивал Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований (ЕГР), то теперь по желанию владельцы ООО и ОДО могут перевести учет долей в центральный депозитарий — ПАО «Национальный депозитарий Украины».

«Внедрение механизма учета долей ООО и ОДО через учетную систему долей Центрального депозитария является революционным нововведением», — пояснила важность такого шага член правления Национального депозитария Марина Адамовская.

Депозитарий — это профессиональный участник рынка ценных бумаг, основная функция которого — учет прав собственности на активы, такие как акции, облигации. Доли обществ с ограниченной и дополнительной ответственностью не являются ценными бумагами и не подлежат обязательному учету в центральном депозитарии.