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3 апреля 2024, 19:06 Читати українською

В этом году банки уплатили почти 50 млн налога на прибыль

Банки идут на рекорд по уплате налога на прибыль. С начала года заплатили 50 млрд. грн. Об этом сообщает Министерство финансов.

Банки идут на рекорд по уплате налога на прибыль.

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Банки уплатили 49,7 млрд грн налога на прибыль в январе-марте 2024 года, из них только в марте — 23,5 млрд грн.

За 2023 год украинские банки уплатили 73,5 млрд грн налога на прибыль, что в 10 раз больше, чем за 2022 год и в 11,5 раза больше, чем в 2021 году. Осенью 2023 года Украина была вынуждена ввести налогообложение сверхприбылей банков по повышенным ставкам. На 2023 год ставка составила 50%, на 2024 год ее снизили до 25%.

В общей сложности в госбюджет поступило 60 млрд грн налога на прибыль предприятий и банков в прошлом месяце.

Источник: Минфин
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