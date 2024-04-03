К закрытию межбанка курс доллара упал на 11 копеек в покупке и продаже. Евро упало на 11 копеек в покупке и на 10 копеек в продаже.
Курс валют на вечер 3 апреля: евро и доллар упали на межбанке
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Открытие 3 апреля
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Закрытие 3 апреля
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Изменения
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39,32/39,34
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39,15/39,17
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17/17
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42,35/42,36
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42,24/42,26
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11/10
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 39,10−39,55 грн. Евро покупают за 42,20 грн., а продают за 42,90 грн.
В обменниках доллар торгуется за 39,38−39,47, евро — 42,75−42,90 грн.
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Источник: Минфин
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