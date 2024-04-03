Акции Intel падают из-за убытков в производстве чипов

Акции компании Intel упали на 5% к началу торгов 3 апреля, поскольку убытки от производства чипов под заказ сигнализируют, что компании понадобятся годы, чтобы догнать прибыльность тайваньской Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC). Об этом сообщает агентство Reuters.

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2 апреля Intel обнародовала новую финансовую информацию о своем подразделении по производству чипов на заказ. Компания сообщила об операционных убытках в размере 7 миллиардов долларов США в 2023 году по сравнению с 5,2 млрд долларов в 2022 году.

«Мы ожидали, что экономика производства чипов на заказ будет плохая, и она действительно плохая. Вероятно, впереди нас еще несколько лет серьезных встречных ветров», — сказал аналитик Bernstein Стейси Раcгон.

Если падение акций к закрытию торгов сохранится, Intel потеряет более 9 миллиардов долларов рыночной стоимости.

Компания потратила миллиарды долларов, чтобы вернуть себе звание ведущего производителя самых современных чипов. Эта позиция она потеряна в пользу Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), которая сейчас является крупнейшим в мире производителем чипов на заказ.

По состоянию на 30 декабря 2023 г. капитальные инвестиции американского производителя чипов, классифицированные как «строительство в процессе», составляли 43,4 миллиарда долларов США по сравнению с 36,7 миллиарда долларов годом ранее.

Intel также планирует потратить 100 миллиардов долларов на заводы в четырех штатах США, отчасти за счет финансирования по закону США о производстве чипов.

Генеральный директор Pat Gelsinger заявил, что операционный ущерб от производства чипов на заказ достигнут пика в 2024 году, прежде чем выйти в безубыточное состояние примерно к 2027 году. Это подразделение составляло около 35% общего чистого дохода Intel в 2023 году.