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3 апреля 2024, 18:10 Читати українською

Акции Intel падают из-за убытков в производстве чипов

Акции компании Intel упали на 5% к началу торгов 3 апреля, поскольку убытки от производства чипов под заказ сигнализируют, что компании понадобятся годы, чтобы догнать прибыльность тайваньской Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC). Об этом сообщает агентство Reuters.

Акции компании Intel упали на 5% к началу торгов 3 апреля, поскольку убытки от производства чипов под заказ сигнализируют, что компании понадобятся годы, чтобы догнать прибыльность тайваньской Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC).

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2 апреля Intel обнародовала новую финансовую информацию о своем подразделении по производству чипов на заказ. Компания сообщила об операционных убытках в размере 7 миллиардов долларов США в 2023 году по сравнению с 5,2 млрд долларов в 2022 году.

«Мы ожидали, что экономика производства чипов на заказ будет плохая, и она действительно плохая. Вероятно, впереди нас еще несколько лет серьезных встречных ветров», — сказал аналитик Bernstein Стейси Раcгон.

Если падение акций к закрытию торгов сохранится, Intel потеряет более 9 миллиардов долларов рыночной стоимости.

Компания потратила миллиарды долларов, чтобы вернуть себе звание ведущего производителя самых современных чипов. Эта позиция она потеряна в пользу Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), которая сейчас является крупнейшим в мире производителем чипов на заказ.

По состоянию на 30 декабря 2023 г. капитальные инвестиции американского производителя чипов, классифицированные как «строительство в процессе», составляли 43,4 миллиарда долларов США по сравнению с 36,7 миллиарда долларов годом ранее.

Intel также планирует потратить 100 миллиардов долларов на заводы в четырех штатах США, отчасти за счет финансирования по закону США о производстве чипов.

Генеральный директор Pat Gelsinger заявил, что операционный ущерб от производства чипов на заказ достигнут пика в 2024 году, прежде чем выйти в безубыточное состояние примерно к 2027 году. Это подразделение составляло около 35% общего чистого дохода Intel в 2023 году.

Источник: Минфин
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