Литва введет режим лицензирования криптокомпаний до июня 2025 года

Литва планирует внедрить нормативно правовую базу и механизм лицензирования контрагентов в сфере криптоактивов до июня 2025 года. Об этом в интервью Bloomberg заявил член совета правления Банка Литвы Симонас Крепшта, пишет Incrypted.

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Что известно

По его словам, регулятор начнет подготовку процесса в июле 2024 года за шесть месяцев до вступления в силу регламента MiCA в ЕС.

В Литве зарегистрировано около 580 компаний, оказывающих услуги в сфере криптоактивов, отметил Крепшта. При этом, по его словам, далеко не все контрагенты смогут получить разрешение в дальнейшем.

Представитель регулятора ожидает, что часть компаний вынужденно уйдет с рынка под давлением высоких требований.

«Криптоиндустрия потерпела неудачу в слаборегулируемой среде. У нас есть много примеров этого, в США, странах Европе, Литве. Мы видели много банкротств, случаев мошенничества и прочего, что стало настоящим ударом для отрасли», — объяснил Крепшта курс на усиление надзора.

При этом он предположил, что некоторым из уже зарегистрировавшихся в других странах ЕС контрагентов может не потребоваться лицензия от власти Литвы.

Он также заявил, что регулятор ведет подготовку своих сотрудников, чтобы понимали принципы работы сферы и компаний в ней.