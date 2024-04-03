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3 апреля 2024, 16:26 Читати українською

Акции Tesla упали на 5% после провала с поставками в первом квартале

Поставки Tesla в первом квартале не оправдали ожиданий и не дотянулись до показателя в четвертом квартале, также упав по сравнению с годом ранее, что привело к падению акций компании на 5%, пишет Yahoo.

Поставки Tesla в первом квартале не оправдали ожиданий и не дотянулись до показателя в четвертом квартале, также упав по сравнению с годом ранее, что привело к падению акций компании на 5%, пишет Yahoo.►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиЧто не так с поставкамиРанее Tesla предупредила, что темпы роста ее поставок будут заметно ниже, чем в 2023 году.
Фото:depositphotos

►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что не так с поставками

Ранее Tesla предупредила, что темпы роста ее поставок будут заметно ниже, чем в 2023 году.

В частности, за первый квартал Tesla поставила 386 810 электрокаров по всему миру, что ниже оценок Bloomberg 449 080.

Объем производства Tesla также упал — 433 371 автомобиль, тогда как прогнозировалось производство 452 976 автомобилей.

В то же время, в четвертом квартале прошлого года было поставлено 484 000 автомобилей. А в первым квартале прошлого год Tesla поставила 423 000 автомобилей. Таким образом, это было первое ежегодное снижение поставок в первом квартале с 2020 года.

Инвесторы рассматривают это как поворотный момент в истории Tesla, которой придется наверстать упущенное. В противном случае компании Маска предстоят мрачные дни.

Компания произвела 412 376 автомобилей Model 3 и Model Y и поставила 369 783 автомобиля. Производство иных моделей, включая Cybertruck, а также более дорогих Model S и Model X, составило 20 995 штук, при этом поставки составили 17 027 штук.

Источник: Минфин
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