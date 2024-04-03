Инфляция в еврозоне неожиданно замедлилась, подкрепив ожидания снижения ставок ЕЦБ

Инфляция в зоне евро неожиданно замедлилась в марте, укрепив ожидания того, что Европейский центральный банк начнет снижать стоимость заимствований, которая сейчас находится на рекордных максимумах. Об этом пишет Reuters.

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Потребительские цены в 20 странах валютного блока за март выросли на 2,4% в годовом выражении, согласно предварительным данным статистического агентства Eurostat.

Аналитики ожидали, что показатель останется на прежнем уровне в 2,6%, но замедление цен на продукты питания, энергоносители и промышленные товары толкнуло общий индекс вниз. Базовая инфляция — показатель, который ЕЦБ использует в качестве барометра устойчивости ценового давления — тем временем замедлилась до 2,9% с 3,1%, ниже прогноза в 3,0%, свидетельствуют данные Eurostat.

Однако инфляция в секторе услуг уже несколько месяцев держится на уровне 4,0%, указывая на сохраняющееся давление сравнительно резкого роста зарплат на цены в этом сегменте.

Денежные рынки практически не ожидают снижения ставки на запланированном на 11 апреля заседании ЕЦБ и полностью закладывают в позиции возможность такого шага в июне, за которым, как ожидается, последуют в этом году еще два или три снижения ставки.

Между тем уровень безработицы в еврозоне в феврале остался на рекордно низком уровне в 6,5%, согласно другому отчету Eurostat, что свидетельствует о крайне сжатом рынке труда.