Столтенберг предлагает создать фонд для Украины на $100 миллиардов

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предлагает создать фонд взносов на сумму $100 млрд в течение пяти лет для Украины в рамках пакета, подписанного лидерами стран-членов Альянса на саммите в Вашингтоне. Об этом пишет Bloomberg.

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Члены НАТО все еще обсуждают предложение Столтенберга и механизмы распределения вкладов, в частности, учитывать ли двустороннюю помощь Украине в общей сумме.

Собеседники агентства предполагают, что предложение, скорее всего, изменится до того, как союзники придут к согласию.

Как часть пакета, НАТО также может взять на себя оперативные обязанности возглавляемой США контактной группы по обороне Украины (формат «Рамштайн»), которая координирует поставки Киеву оружия, считают источники.

С верховным главнокомандующим НАТО генералом Крисом Каволи во главе такой шаг может оградить эту структуру от любых политических изменений, которые могут произойти после выборов в США.

В НАТО и Белом доме не ответили на запросы о комментарии.

Если союзники поддержат предложение Столтенберга, это будет означать смену парадигмы Альянса, ранее дистанцировавшегося от действий, которые могли быть восприняты как втягивание в более широкую войну с россией, в более активную помощь Украине.