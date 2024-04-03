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3 апреля 2024, 15:38 Читати українською

Столтенберг предлагает создать фонд для Украины на $100 миллиардов

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предлагает создать фонд взносов на сумму $100 млрд в течение пяти лет для Украины в рамках пакета, подписанного лидерами стран-членов Альянса на саммите в Вашингтоне. Об этом пишет Bloomberg.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предлагает создать фонд взносов на сумму $100 млрд в течение пяти лет для Украины в рамках пакета, подписанного лидерами стран-членов Альянса на саммите в Вашингтоне.

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Члены НАТО все еще обсуждают предложение Столтенберга и механизмы распределения вкладов, в частности, учитывать ли двустороннюю помощь Украине в общей сумме.

Собеседники агентства предполагают, что предложение, скорее всего, изменится до того, как союзники придут к согласию.

Как часть пакета, НАТО также может взять на себя оперативные обязанности возглавляемой США контактной группы по обороне Украины (формат «Рамштайн»), которая координирует поставки Киеву оружия, считают источники.

С верховным главнокомандующим НАТО генералом Крисом Каволи во главе такой шаг может оградить эту структуру от любых политических изменений, которые могут произойти после выборов в США.

В НАТО и Белом доме не ответили на запросы о комментарии.

Если союзники поддержат предложение Столтенберга, это будет означать смену парадигмы Альянса, ранее дистанцировавшегося от действий, которые могли быть восприняты как втягивание в более широкую войну с россией, в более активную помощь Украине.

Источник: Минфин
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Комментарии - 3

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0
Cheff spakuxa, Kiev
Cheff spakuxa, Kiev
3 апреля 2024, 15:43
#
Ето, тот кто живёт в доме где баня больше…. Скромность украшает…
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0
energy1
energy1
3 апреля 2024, 16:07
#
Цих грошей нам ледве-ледве вистачатиме, щоб відтягнути дефолт. Див. попередню статтю про те, що дефіцит держбюджету України за підсумками 1-го кварталу 2024р. оцінюється у 197 млрд грн, зокрема у березні він сягнув 103 млрд грн. — дані Держказначейства.
+
+30
Riojas
Riojas
3 апреля 2024, 16:14
#
Судя по всему, эти деньги будут только на поставку оружия
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