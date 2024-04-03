Цены на нефть выросли на фоне опасений по поставкам

Цены на нефть выросли из-за беспокойства инвесторов по поставке сырой нефти и топлива. Причиной обеспокоенности являются украинские атаки на российские НПЗ и возможности эскалации конфликта между Израилем и ХАМАС. Об этом сообщает агентство Reuters.

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Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 17 центов до 89,09 долларов за баррель. Фьючерсы на нефть марки WTI выросли на 7 центов, или 0,08%, до 85,22 долларов за баррель.

Оба сорта нефти — Brent и WTI — поднялись на 1,7% во время предыдущей сессии, достигнув наивысшего показателя с октября.

Цены резко выросли после того, как очередная атака украинского беспилотника на российский нефтеперерабатывающий завод угрожала вывести из строя еще большую часть перерабатывающих мощностей страны, сократив производство бензина и дизельного топлива. россия является одним из трех крупнейших мировых производителей нефти и одним из крупнейших экспортеров нефтепродуктов.

Инвесторы также обеспокоены тем, что возможное возмездие Ирану Израилю за атаку, унесшую жизнь высокопоставленных военных, может привести к перебоям со снабжением в этом ключевом регионе добычи на Ближнем Востоке. Иран, поддерживающий воюющих с Израилем в Газе боевиков ХАМАС, является третьим по величине производителем нефти среди стран-членов ОПЕК (Организации стран-экспортеров нефти).