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3 апреля 2024, 15:14 Читати українською

Цены на нефть выросли на фоне опасений по поставкам

Цены на нефть выросли из-за беспокойства инвесторов по поставке сырой нефти и топлива. Причиной обеспокоенности являются украинские атаки на российские НПЗ и возможности эскалации конфликта между Израилем и ХАМАС. Об этом сообщает агентство Reuters.

Цены на нефть выросли из-за беспокойства инвесторов по поставке сырой нефти и топлива.

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Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 17 центов до 89,09 долларов за баррель. Фьючерсы на нефть марки WTI выросли на 7 центов, или 0,08%, до 85,22 долларов за баррель.

Оба сорта нефти — Brent и WTI — поднялись на 1,7% во время предыдущей сессии, достигнув наивысшего показателя с октября.

Цены резко выросли после того, как очередная атака украинского беспилотника на российский нефтеперерабатывающий завод угрожала вывести из строя еще большую часть перерабатывающих мощностей страны, сократив производство бензина и дизельного топлива. россия является одним из трех крупнейших мировых производителей нефти и одним из крупнейших экспортеров нефтепродуктов.

Инвесторы также обеспокоены тем, что возможное возмездие Ирану Израилю за атаку, унесшую жизнь высокопоставленных военных, может привести к перебоям со снабжением в этом ключевом регионе добычи на Ближнем Востоке. Иран, поддерживающий воюющих с Израилем в Газе боевиков ХАМАС, является третьим по величине производителем нефти среди стран-членов ОПЕК (Организации стран-экспортеров нефти).

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Я Саня
Я Саня
3 апреля 2024, 16:46
#
До чого тут сира нафта та удари по нафтопереробним заводам
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