В этом году Украине не хватило 257 миллиардов для покрытия расходов бюджета

В первые три месяца года Украине не хватило 257,4 млрд гривен собственных средств для покрытия расходов госбюджета. Об этом ЭП сообщила глава бюджетного комитета Совета Роксолана Пидласа.

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По ее словам, «собственный ресурс» страны, в который относят доходы государственного бюджета (за исключением грантов от иностранных государств), поступления от приватизации, возврата кредитов государственному бюджету, а также средства от размещения ОВГЗ, в январе-марте 2024 года достиг 550, 1 млрд. грн.

В то же время расходы — расходы госбюджета, расходы на погашение госдолга и предоставление кредитов из бюджета, равнялись 807,5 млрд грн.

«Разница между собственными ресурсами и расходами за три месяца года составила 257,4 млрд грн. Эта сумма и покрывается за счет международной помощи — грантами и кредитами», — отметила Подласа.