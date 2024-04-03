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3 апреля 2024, 14:25 Читати українською

Фонд гарантирования в марте продал активы банков-банкротов более чем на 396 миллионов

В марте 2024 года сумма успешных торгов по продаже активов ликвидируемых банков составила 396,1 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования.

В марте 2024 года сумма успешных торгов по продаже активов ликвидируемых банков составила 396,1 млн гривен.
Фото: depositphotos

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Успешные торги

«В течение марта в системе Prozorro. Продажи было объявлено 575 аукционов по реализации активов банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов. Результативными были 37 аукционов по продаже активов 8 банков. Сумма успешных торгов составила более 396,1 млн грн», — говорится в сообщении.

Отмечается, что 65% этой суммы — 256,0 млн грн — составила продажа прав требования по кредитным договорам, которые находились на балансе ликвидируемых банков. Еще 128,8 млн грн — цена реализации недвижимого имущества банков.

По результатам успешных аукционов за март по состоянию на 3 апреля получена оплата за 12 лотов на сумму 77,1 млн грн.

Средства за 25 лотов, на сумму 319 млн грн, пока ожидаются. В случае отказа победителя аукциона перечислить денежные средства за лот, он теряет гарантийный взнос, а право приобрести активы переходит следующему участнику аукциона, если таковой был.

Средства, полученные от продажи активов, направляются на расчеты с ликвидируемыми кредиторами банков.

Источник: Минфин
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