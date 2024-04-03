США исключило из-под действия санкций бывшее европейское подразделение одного из крупнейших российских банков ВТБ. Об этом сообщили в Министерстве финансов страны, передает Радио Свобода.
Бывшее отделение российского ВТБ в ЕС исключили из санкционных списков в США
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Так, из списка санкций исключили Ost-West Handeslbank, а также его прежние названия — VTB Bank Europe и VTB Bank Deutschland.
В апреле 2022 года власти Германии взяли под контроль Bank Europe. Из-за санкций Евросоюза они запретили ВТБ осуществлять права акционера.
Позже европейскую «дочь» российского ВТБ выставили на продажу после того, как материнский банк оказался под санкциями США и Великобритании.
Источник: Минфин
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